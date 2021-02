Napoli, focolaio nel liceo Tito Lucrezio Caro: 39 studenti positivi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 39 gli studenti che hanno contratto il virus nelle scuole di Napoli nelle ultime 24 ore secondo il bollettino dell’Asl Napoli 1, che rileva anche tre casi di docenti e tre nel personale non docente. Un focolaio si è sviluppato nel liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di via Manzoni dove ci sono sei studenti positivi al covid. Nello stesso distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo in tutto gli studenti delle superiori positivi sono 9 visto che ci sono anche positivi al Mercalli, all’Umberto e al Pagano, più un bambino della scuola dell’infanzia e uno delle elementari. Nel distretto di Bagnoli, Fuorigrotta ci sono tre ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 39 gliche hanno contratto il virus nelle scuole dinelle ultime 24 ore secondo il bollettino dell’Asl1, che rileva anche tre casi di docenti e tre nel personale non docente. Unsi è sviluppato nelscientificodi via Manzoni dove ci sono seial covid. Nello stesso distretto di Chiaia, San Ferdinando, Posillipo in tutto glidelle superiorisono 9 visto che ci sono ancheal Mercalli, all’Umberto e al Pagano, più un bambino della scuola dell’infanzia e uno delle elementari. Nel distretto di Bagnoli, Fuorigrotta ci sono tre ...

