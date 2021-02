M5s, espulsi i 15 senatori che hanno votato ‘no’ a Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) M5s news: saranno espulsi dal Movimento i senatori che hanno votato No in Senato alla fiducia all’esecutivo Draghi. Ad annunciarlo con un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, questa mattina, 18 febbraio. Gli espulsi reputano un’ingiustizia la loro esclusione dal Movimento: alcuni senatori annunciano un ricorso in tribunale. >> Draghi ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» M5s news: espulsi i “dissidenti” “I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi. Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle ha votato sì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) M5s news: sarannodal Movimento icheNo in Senato alla fiducia all’esecutivo. Ad annunciarlo con un post su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle Vito Crimi, questa mattina, 18 febbraio. Glireputano un’ingiustizia la loro esclusione dal Movimento: alcuniannunciano un ricorso in tribunale. >>ottiene fiducia al Senato con 262 sì, Renzi entusiasta. Salvini: «La mia una scelta scomoda» M5s news:i “dissidenti” “I 15cheno alla fiducia saranno. Ieri al Senato il MoVimento 5 Stelle hasì. Non lo ha fatto a cuor leggero, è ...

