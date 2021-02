Lui è peggio di me su Rai 3, gli ospiti della seconda puntata (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 18 febbraio 2021, alle 21:20 su Raitre, va in onda la seconda puntata di Lui è peggio di me, il varietà che vede al centro un’inedita strana coppia pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini. Il programma vede i due attori lavorare insieme per la prima volta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere. Lui è peggio di me, ospiti prima puntata Nella seconda puntata, gli ospiti saranno Paolo Bonolis, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Paolantoni e Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo. A loro il compito di interagire con i due conduttori in numerosi momenti di spettacolo e varietà. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il 18 febbraio 2021, alle 21:20 su Raitre, va in onda ladi Lui èdi me, il varietà che vede al centro un’inedita strana coppia pronta a far ridere il pubblico televisivo: Giorgio Panariello e Marco Giallini. Il programma vede i due attori lavorare insieme per la prima volta in tv, rivelando così un affiatamento tutto da ridere. Lui èdi me,primaNella, glisaranno Paolo Bonolis, Fiorella Mannoia, Il Volo, Gigi D’Alessio, Clementino, Francesco Paolantoni e Manuel Agnelli con Rodrigo D’Erasmo. A loro il compito di interagire con i due conduttori in numerosi momenti di spettacolo e varietà. Stesso Teatro, due artisti, due set opposti. La quinta dell’uno corrisponde alla ...

