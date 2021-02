Lazio, tegola Radu: operato per ernia inguinale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mattinata odierna il difensore della Lazio Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. Lo ha reso noto il club biancoceleste attraverso un comunicato stampa ufficiale apparso anche sul sito e sui canali social della società romana.L’intervento è perfettamente riuscito ma i tempi di recupero sono ancora da valutare. "Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività". Questa la nota del club. La speranza è di averlo a disposizione almeno per la gara di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mattinata odierna il difensore dellaStefanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per. Lo ha reso noto il club biancoceleste attraverso un comunicato stampa ufficiale apparso anche sul sito e sui canali social della società romana.L’intervento è perfettamente riuscito ma i tempi di recupero sono ancora da valutare. "Nella mattinata odierna il calciatore Stefanè stato sottoposto ad intervento chirurgico per. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività". Questa la nota del club. La speranza è di averlo a disposizione almeno per la gara di ...

