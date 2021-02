Harry Potter | i fratelli Phelps rivelano | Non sapevamo quale Weasley avremmo interpretato

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Anni dopo la fine della famosa saga di, i due interpreti dei gemelli, James e Oliver, hanno svelato di non aver saputofratello avrebbero dovuto interpretare fino all'inizio delle riprese. James e OliverhannoFred e Georgein tutta la saga di, diventando due dei personaggi più amati dal pubblico cinematografico del maghetto, ma solo ora hanno rivelato che fino a poco prima delle riprese non sapevanodei due gemelli avrebberorispettivamente. Il 2021 è un anno molto importante perin quanto cade il 20°anniversario del primo film, ...

Corriere della Sera

James e Oliver Phelps hanno interpretato Fred e George Weasley in tutta la saga di, diventando due dei personaggi più amati dal pubblico cinematografico del maghetto, ma solo ora hanno rivelato che fino a poco prima delle riprese non sapevano quale dei due gemelli ...Rowling con la regia di David Yates, regista degli ultimi quattro film della saga campione d'incassi di ". "Animali fantastici e dove trovarli" inizia nel 1926 con Newt Scamander che ha ...Anni dopo la fine della famosa saga di Harry Potter, i due interpreti dei gemelli Weasley, James e Oliver Phelps, hanno svelato di non aver saputo quale fratello avrebbero dovuto interpretare fino all ...I due attori hanno concesso recentemente un'intervista in cui hanno ricordato il loro casting per il franchise di Harry Potter.