"Gretel e Hansel", horror insolito e una prova di "talentaccio": rigirate le carte della favola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Gretel E Hansel Sky Suspense ore 21. Con Sophia Lillis, Alice Krige, Fiona O'Shaughnessy. Regia di Oz Perkins. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA E' una nuova versione della fiaba dei fratelli Grimm, ma rielaborata da un regista e sceneggiatore che non crede per niente alle fiabe. E difatti cambia anche il titolo. Che mette in primo piano la sorellina e ne fa un personaggio tutt'altro che indifeso. Gretel e Hansel sono due fratellini che non si perdono nel bosco. Nel bosco ci vanno perchè cacciati dai paesani che li sospettano di stregoneria. Mentre tentano di raggiungere una comunità più accogliente s'imbattono in una casa isolata abitata da una strega che li accoglie come una mamma accogliendoli e nutrendoli come non sono mai stati. In realtà è davvero una stregaccia che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)Sky Suspense ore 21. Con Sophia Lillis, Alice Krige, Fiona O'Shaughnessy. Regia di Oz Perkins. Produzione USA 2020. Durata: 1 ora e 40 minuti LA TRAMA E' una nuova versionefiaba dei fratelli Grimm, ma rielaborata da un regista e sceneggiatore che non crede per niente alle fiabe. E difatti cambia anche il titolo. Che mette in primo piano la sorellina e ne fa un personaggio tutt'altro che indifeso.sono due fratellini che non si perdono nel bosco. Nel bosco ci vanno perchè cacciati dai paesani che li sospettano di stregoneria. Mentre tentano di raggiungere una comunità più accogliente s'imbattono in una casa isolata abitata da una strega che li accoglie come una mamma accogliendoli e nutrendoli come non sono mai stati. In realtà è davvero una stregaccia che ...

digitalsat_it : Giovedi #18Febbraio 2021 @SkyItalia e #PremiumCinema, #GreteleHansel - Hattila79 : @crisalidemalva Un paese così potrebbe esistere solo se fossimo tutti degli Hansel e Gretel...?????? - usato_di_sicuro : @mbmarino Sembra la torta di marzapane coperta di zucchero, quella di Hansel e Gretel. uanderfullissimo. - nicc0log_ : Non ho capito vuoi metterla all'ingrasso e poi mangiarla come Hansel e gretel - Carl190452125 : DOPO DUE MESI RITORNO A VEDERE IL LIVE SOLO PER VEDERE IL LIMONE DEI ZELINDA IN FACCIA AD HANSEL E GRETEL. LA RUOTA… -