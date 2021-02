Governo, Draghi ottiene la fiducia alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - La Camera ha votato la fiducia al Governo Draghi con 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. "Bene la fiducia al Governo Draghi. Ora insieme al lavoro per amore dell'Italia e per dare ai giovani un Paese migliore", è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. "Dopo la fiducia al Governo Draghi, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese sta attraversando uno dei momenti più bui di sempre e ci sono priorità come i vaccini, il sostegno a imprese, partite iva e famiglie. Questa è la strada da seguire", scrive, sempre su Twitter, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sono 16 gli esponenti del M5S che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Adnkronos) - Laha votato laalcon 535 voti a favore, 56 contrari e 5 astenuti. Presenti 596 deputati. "Bene laal. Ora insieme al lavoro per amore dell'Italia e per dare ai giovani un Paese migliore", è il primo commento su Twitter di Nicola Zingaretti, leader del Partito Democratico. "Dopo laal, sostenuto anche dai nostri iscritti, ora è il momento di dare risposte. Il Paese sta attraversando uno dei momenti più bui di sempre e ci sono priorità come i vaccini, il sostegno a imprese, partite iva e famiglie. Questa è la strada da seguire", scrive, sempre su Twitter, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sono 16 gli esponenti del M5S che ...

