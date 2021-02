Governo Draghi, oggi la fiducia alla Camera: cosa succederà (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato, il nuovo Governo di Mario Draghi affronterà il voto della Camera. Andiamo a vedere il piano di giornata. Nella giornata di ieri, Mario Draghi ha superato il test del Senato ottenendo un’ampia fiducia. oggi il nuovo Presidente del Consiglio affronterà il dibattito alla Camera, per confermare la fiducia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver ottenuto laal Senato, il nuovodi Marioaffronterà il voto della. Andiamo a vedere il piano di giornata. Nella giornata di ieri, Marioha superato il test del Senato ottenendo un’ampiail nuovo Presidente del Consiglio affronterà il dibattito, per confermare laL'articolo proviene da Inews.it.

