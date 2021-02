Governo Draghi, Lupi cita una canzone dei Coldplay: “Non sto cercando qualche supereroe, solo qualcuno a cui posso rivolgermi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finale insolito per l’intervento del presidente di Noi con l’Itala, Maurizio Lupi, durante il dibattito alla Camera per la fiducia a Mario Draghi. Nel ribadire la sua fiducia al nuovo Governo, Lupi cita la canzone “Something just like this” dei Coldplay e dei Chainsmokers, riportando alcuni capoversi e omettendo i passaggi più ‘romantici’: “Concludo con una piccola frase che mia figlia mi fa sempre sentire di una canzone dei Coldplay: ‘Non sto cercando qualcuno con poteri sovrumani, qualche supereroe, solo qualcuno a cui posso rivolgermi'”. E chiosa: “Ognuno di noi deve fare la sua parte, abbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finale insolito per l’intervento del presidente di Noi con l’Itala, Maurizio, durante il dibattito alla Camera per la fiducia a Mario. Nel ribadire la sua fiducia al nuovola“Something just like this” deie dei Chainsmokers, riportando alcuni capoversi e omettendo i passaggi più ‘romantici’: “Concludo con una piccola frase che mia figlia mi fa sempre sentire di unadei: ‘Non stocon poteri sovrumani,a cui'”. E chiosa: “Ognuno di noi deve fare la sua parte, abbiamo ...

