GF Vip, Tommaso Zorzi "vergognoso": nomination di strategia (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'influencer ha confessato ai suoi coinquilini la sua strategia di gioco: poteva aiutare Stefania, in un televoto a tre e, invece, ha fatto i calcoli per salvare Zenga, lasciando un televoto a due, in modo da eliminare una concorrente forte. Insomma, come diceva Pupo: cinico, cattivo, stratega ed egocentrico. Il Grande Fratello Vip si sta avviando alla conclusione: sono nove i vipponi nella Casa e mancano meno di

