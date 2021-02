GF Vip | Dayane contro Rosalida | “Parla come una suora | poi passa da una relazione all’altra”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) La presunta pace fraMello e Rosalinda Cannavò non sembra essere durata a lungo. Le due (ormai ex) amiche continuano a punzecchiarsi nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto dopo che è sbocciato del tenero tra Rosalinda e Zenga. E, oltre a ciò,si è indispettita in seguito alla nomination di Rosalinda a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Dayane sul flirt tra Rosalinda e Zenga: 'Strategia? Chi lo sa' - GrandeF22031352 : Grande Fratello Vip Dayane contro Rosalinda: ' Basta fare la santa, la coppia è strategia' notizia completa su - zazoomblog : GF Vip Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: “Tutto calcolato” volano parole dure - #Dayane #Mello #contro… - tempoweb : Dramma gelosia al #GrandeFratelloVip #DAYANE fuori di sé e #RosalindaCannavo in crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Dayane

Mello all'attacco: 'Rosalinda non è una Santa' Nella casa del Grande Fratello2020 ,Mello poi continua a girare il dito nella piaga: 'Mi sono sentita una m***a, non considerata, ......più appassionati al GF. I due si spingono oltre: baci a tutte le ore e intimità bollente sotto le lenzuola nel lettone della Casa. L'attrice 28enne, intristita dalle continue liti con...Mercoledì 17 febbraio, i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati protagonisti del ... Al termine del gioco, Dayane Mello dopo avere letto numerosi messaggi firmati "ex Rosmello" ha ...Nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello per il rapporto dell’attrice con Andrea ...