Deputati M5S espulsi dal partito per la sfiducia a Draghi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il governo Draghi conquista la fiducia anche alla Camera. I sì sono 535. Dei 56 no 16 sono parlamentari de M5S. Molti di loro avevano annunciato il proprio no alla linea di Beppe Grillo nei giorni scorsi Vito Crimi fa sapere che "i 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi. Si collocano, dunque, all'opposizione. Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Intanto a farsi sentire è Alessandro Di Battista: "C'è un'opposizione da costruire", e l'annuncio su Instagram: "Ci sono cose da dire. Scelte politiche da difendere". A confermare la linea ufficiale per il Sì al governo oggi è arrivato anche un post di Beppe Grillo: "Perseverare alla Camera dei Deputati". Infatti il leader del Movimento benedice i Draghiani con un post sul suo ...

