Dall’1 marzo Conte torna in cattedra all’Università di Firenze

ROMA – "Ho sentito Giuseppe Conte, lo vedrò la prossima settimana e il primo marzo tornerà ad insegnare da noi, diritto privato oppure civile. Mi ha detto che ha molta nostalgia degli studenti, mi è parso avesse voglia di tornare all'Università, ama molto la parte didattica del nostro lavoro". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il magnifico rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei, che guida l'ateneo dove già insegnava l'ex Presidente del Consiglio.

