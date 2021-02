Dal 18 febbraio torna in onda The Closer su TopCrime, il crime col premio Emmy Kyra Sedgwick (Di giovedì 18 febbraio 2021) Già trasmessa sulle reti Mediaset tra il 2005 e il 2012, torna in onda The Closer su Topcrime, con due episodi a settimana ogni giovedì a partire dal 18 febbraio. Kyra Sedgwick è la protagonista di The Closer su Topcrime, nei panni di Brenda Leigh Johnson, capo della principale squadra omicidi del Dipartimento di Polizia della città di Los Angeles, un’agente esperta ed empatica che ha riesce a far confessare i criminali su cui indaga. Grazie alle sue precedenti esperienze con la CIA, infatti, la brillante e determinata Johnson viene trasferita a Los Angeles per fare da capo alla Priority Homicide Division, dove viene accolta con diffidenza e considerata un’intrusa, prima di conquistare la fiducia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) Già trasmessa sulle reti Mediaset tra il 2005 e il 2012,inThesu, con due episodi a settimana ogni giovedì a partire dal 18è la protagonista di Thesu, nei panni di Brenda Leigh Johnson, capo della principale squadra omicidi del Dipartimento di Polizia della città di Los Angeles, un’agente esperta ed empatica che ha riesce a far confessare i criminali su cui indaga. Grazie alle sue precedenti esperienze con la CIA, infatti, la brillante e determinata Johnson viene trasferita a Los Angeles per fare da capo alla Priority Homicide Division, dove viene accolta con diffidenza e considerata un’intrusa, prima di conquistare la fiducia ...

Ultime Notizie dalla rete : Dal febbraio Perseverance pronto allo sbarco su Marte A partire dalle 21:45 ora italiana del 18 febbraio, quando il centro controllo di missione al Jet ... Alle 21:54 , in prossimità della superficie, assistito dal radar di bordo, il rover Perseverance ...

'Love, Victor': esce in streaming il teen drama spin - off di 'Tuo, Simon' Per vederli bisogna cercarli nella sezione Star del catalogo di contenuti in streaming di Disney+, a partire dal 23 febbraio.

Coronavirus: dal bollettino di giovedì 18 febbraio 2021

Sport, informazione e spettacolo ai massimi livelli: arriva il bundle Gazzetta e Discovery+
Il nostro quotidiano e i canali tv dell'azienda statunitense uniscono le forze per proporre una nuova offerta nell'anno dei grandi eventi sportivi: edizioni digitali sfogliabili su più device e la vis ...

Spal, Colombarini: squadra forte che guarda alla promozione “Quest’anno è nato in maniera particolare – spiega Colombarini –: l’obiettivo era la sostenibilità economica della società per gli anni a venire ma con una squadra competitiva. Purtroppo la situazione ...

