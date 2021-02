Covid in Lombardia, nuovi focolai e contagi in aumento: rebus varianti sulla zona gialla (Di giovedì 18 febbraio 2021) I focolai influenzano la curva. L’Rt potrebbe restare sotto 1, rischio moderato: la Regione spera. Fontana: «Sappiamo che con le aperture i dati peggiorano Bertolaso: «Scoperta una nuova mutazione a Varese» Leggi su corriere (Di giovedì 18 febbraio 2021) Iinfluenzano la curva. L’Rt potrebbe restare sotto 1, rischio moderato: la Regione spera. Fontana: «Sappiamo che con le aperture i dati peggiorano Bertolaso: «Scoperta una nuova mutazione a Varese»

MediasetTgcom24 : Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - SkyTG24 : Covid, in Lombardia scatta la zona rossa per 4 Comuni: Bollate, Castrezzato, Viggiù e Mede - repubblica : ?? Covid in Lombardia: Bollate, Castrezzato, Mede e Viggiu' zona rossa da mercoledi' 17 febbraio: la decisione dopo… - ilmagoditwit : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco - luca_catone : RT @MediasetTgcom24: Covid, l'Ospedale Sacco: i nostri reparti non sono pieni di varianti #ospedalesacco -