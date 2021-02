Covid, Bollate diventa zona rossa: saracinesche abbassate e strade deserte. Sindaco: ‘Preoccupa la variante inglese. Serve prudenza’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questa zona rossa non è una punizione, ma una prudenza per superare con un senso di comunità questa situazione critica”. Lo dice Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate, uno dei quattro comuni lombardi che da questo pomeriggio alle 18 è diventato zona rossa. In questo comune di 36mila abitanti alle porte di Milano da questa sera fino al 28 febbraio rimarranno aperti solo i negozi di generi alimentari insieme a farmacie, tabaccai, estetiste e parrucchieri. Per uscire da casa servirà l’autocertificazione e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Una settimana fa il focolaio era partito proprio in una delle scuole primarie del territorio. “La scuola è stata chiusa immediatamente – spiega il dirigente dell’Istituto Rosmini Salvatore Biondo – sono state disposte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Questanon è una punizione, ma una prudenza per superare con un senso di comunità questa situazione critica”. Lo dice Francesco Vassallo,di, uno dei quattro comuni lombardi che da questo pomeriggio alle 18 èto. In questo comune di 36mila abitanti alle porte di Milano da questa sera fino al 28 febbraio rimarranno aperti solo i negozi di generi alimentari insieme a farmacie, tabaccai, estetiste e parrucchieri. Per uscire da casa servirà l’autocertificazione e le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse. Una settimana fa il focolaio era partito proprio in una delle scuole primarie del territorio. “La scuola è stata chiusa immediatamente – spiega il dirigente dell’Istituto Rosmini Salvatore Biondo – sono state disposte ...

