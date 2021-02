Covid-19, scuole chiuse a Sansepolcro fino al 28 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da domani al 28 febbraio l'attività didattica in presenza sarà sospesa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l'infanzia, di Sansepolcro (Arezzo). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da domani al 28l'attività didattica in presenza sarà sospesa in tutte ledi ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l'infanzia, di(Arezzo). L'articolo .

