Come sta Filippo? Seconda notte in ospedale per il principe 99enne (Di giovedì 18 febbraio 2021) Seconda notte in ospedale per il principe Filippo. Il marito 99enne della regina è stato ricoverato martedì sera Come "misura precauzionale" in seguito a un malore. Si trova adesso al King Edward VII Hospital nel centro di Londra Una fonte vicina alla famiglia reale ha detto alla BBC che il duca si è recato in macchina all'ospedale, dove è stato ricoverato su consiglio del medico. Non si sentiva bene da alcuni giorni, ma il malessere non era correlato al coronavirus, ha aggiunto la fonte. Era "di buon umore" in ospedale, dove dovrebbe rimanere per alcuni giorni di osservazione e riposo. Filippo, 100 anni da compiere il prossimo 10 giugno, dopo essersi ritirato dalla vita pubblica nel 2017, in questi anni ha trascorso ...

