Angela tiene a “stecchetto” Inzaghi, plasmon vietati per SuperPippo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Filippo Inzaghi ha sempre avuto una grande attenzione, quasi maniacale, all’alimentazione nota fin dai tempi in cui giocava. Mister Pippo per mantenersi in forma infatti, nel corso di tutta la sua carriera, ha sempre mantenuto una dieta ferrea. In primis bresaola e pasta bianca macchiata di sugo, più gli immancabili plasmon. Un calvario gastronomico lungo una vita ma che si sarebbe, almeno in parte, interrotto. In una intervista a La Gazzetta dello Sport la compagna Angela Robusti ha sfatato un mito: “Pippo non mangia la bresaola da circa un anno! Tutti gli atleti in genere hanno un’alimentazione estrema – ha spiegato la modella -. E una volta abbandonato l’agonismo fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista ci ha impiegato ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Filippoha sempre avuto una grande attenzione, quasi maniacale, all’alimentazione nota fin dai tempi in cui giocava. Mister Pippo per mantenersi in forma infatti, nel corso di tutta la sua carriera, ha sempre mantenuto una dieta ferrea. In primis bresaola e pasta bianca macchiata di sugo, più gli immancabili. Un calvario gastronomico lungo una vita ma che si sarebbe, almeno in parte, interrotto. In una intervista a La Gazzetta dello Sport la compagnaRobusti ha sfatato un mito: “Pippo non mangia la bresaola da circa un anno! Tutti gli atleti in genere hanno un’alimentazione estrema – ha spiegato la modella -. E una volta abbandonato l’agonismo fanno fatica a riabituarsi anche a una pasta al ragù. Da quando ha smesso di essere un atleta professionista ci ha impiegato ...

Angela_1_Pink : @YadiraGabriela0 naoo pero jsjsjsjs me va a doler ;;; recuerda que el rol tiene poder aa - Noemi_Psic : @KyguaVera ?Maria Callas no tiene par??? pero Angela Gheorghiu, Anna Netrebko, Aida Garifullina y Barbara Bonney lo intentan ?? - 5e5curioso1965 : @angela_372 L'agenzia delle Entrate me l'ha fatta e... tiene fede - SerenaMalik7 : RT @piccipicci446: Nico che parlando delle cose a cui tiene di più si riferiva alla camicia e Suor Angela che pensava si riferisse a Ginevr… - piccipicci446 : Nico che parlando delle cose a cui tiene di più si riferiva alla camicia e Suor Angela che pensava si riferisse a G… -