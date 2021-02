Una Vita chiude: la soap sostituita da uno spin-off? Le ultime news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La soap spagnola è stata cancellata e ora si sta pensando alla telenovela che potrebbe sostituirla sul piccolo schermo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Laspagnola è stata cancellata e ora si sta pensando alla telenovela che potrebbe sostituirla sul piccolo schermo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

matteosalvinimi : #Salvini: #Lockdown? Dalla comunità scientifica a supporto del governo serve una proposta unica e nelle sedi opport… - HuffPostItalia : È morto di Covid Giuseppe Basso, l'oncologo che ha salvato centinaia di bambini dal tumore - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Febbraio: C’è vita nei giallorosa. Una sponda per Conte - fernweh_____ : @Diabonik Lo faceva sempre una ucraina che veniva ai corsi di italiano dove faccio delle lezioni e ogni tanto volev… - __satura__ : Hai rotto la minchia 5 mesi per Giuliano , adesso sei libera , hai trovato la mobilia per la vita , perché stai di… -