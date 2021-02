Tumore al rene asportato con robot su paziente sveglia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Un robot chirurgico ha asportato un Tumore maligno al rene su una paziente sveglia, che non poteva essere addormentata. L’eccezionale intervento, il primo al mondo di questo genere secondo i sanitari... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Unchirurgico haunmaligno alsu una, che non poteva essere addormentata. L’eccezionale intervento, il primo al mondo di questo genere secondo i sanitari...

Tumore al rene asportato con robot su paziente sveglia - Piemonte Agenzia ANSA Robot chirurgico asporta tumore maligno al rene su paziente sveglia. A Torino primo intervento al mondo 17 FEB - Per la prima volta al mondo un robot chirurgico ha asportato un tumore maligno al rene su una paziente sveglia, presso l'Urologia universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salut ...

