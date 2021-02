Saurini | ex allenatore Primavera | “E’ difficile per un giovane trovare spazio nel Napoli”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giampaolo, ex tecnico delladel, ha parlato così a Radio Kiss Kissdelle difficoltà di inserimento dei giovani in prima squadra: “In Italia bisognerebbe puntare un po’ di più sui giovani come fanno all’estero, tantissimi talenti della Youth League li ritrovo ora in prima squadra. Certo ilha una rosa talmente competitiva e piena di nazionali che èper un ragazzo dellaentrare a far parte di quell’organico, dovrebbero fare prima esperienze in squadre di categorie minori come fece Insigne. Nei primi miei due anni avevamo una squadra molto competitiva e abbiamo fatto grandissime cose sia a livello nazionale che internazionale. C’erano: Bifulco, Prezioso, Anastasio, Luperto e Contini, dopo poi si è fatta un po’ di ...