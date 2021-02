Roma, tentano il colpo nel supermercato… ma non passano “inosservati” e fuggono: è caccia alla banda (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ennesimo tentativo di furto in un supermercato a Roma; questa volta, fortunatamente, sventato. Nell’ultimo mese gli assalti ai supermercati sono nettamente aumentati e prendere le ‘bande di rapinatori’ risulta sempre più complesso. L’ultimo è avvenuto proprio nella notte in via Vicalvi, zona San Basilio. Ad esser preso di mira è stato un supermercato della catena Elite, dove alle 02:20 la banda di ladri è entrata in azione. Leggi anche: Esplosione nella notte a Roma: banditi all’assalto del supermercato, ecco cosa è successo I rapinatori, dal volto travisato, hanno forzato la saracinesca del supermercato per tentare di entrarci: senza però riuscirci. Proprio in quel frangente qualcuno si è accorto dell’intrusione ed ha allertato il numero d’emergenza 112. Sul posto sono così intervenuti gli agenti del Commissariato di San Basilio.I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ennesimo tentativo di furto in un supermercato a; questa volta, fortunatamente, sventato. Nell’ultimo mese gli assalti ai supermercati sono nettamente aumentati e prendere le ‘bande di rapinatori’ risulta sempre più complesso. L’ultimo è avvenuto proprio nella notte in via Vicalvi, zona San Basilio. Ad esser preso di mira è stato un supermercato della catena Elite, dove alle 02:20 ladi ladri è entrata in azione. Leggi anche: Esplosione nella notte a: banditi all’assalto del supermercato, ecco cosa è successo I rapinatori, dal volto travisato, hanno forzato la saracinesca del supermercato per tentare di entrarci: senza però riuscirci. Proprio in quel frangente qualcuno si è accorto dell’intrusione ed ha allertato il numero d’emergenza 112. Sul posto sono così intervenuti gli agenti del Commissariato di San Basilio.I ...

