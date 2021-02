Partite di calcetto abusive a Napoli | arriva la Polizia e chiude tutto

(Di mercoledì 17 febbraio 2021). Scoperti a giocare anonostante le restrizioni,la. Nella serata di ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Comunale Vecchia di Miano per una segnalazione di una partita dipresso una struttura sportiva. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Notiziedi_it : Scoperte partite di calcetto clandestine: giocatori multati e strutture chiuse - aranciaverde : RT @NapoliToday: #Cronaca Scoperte partite di calcetto clandestine: giocatori multati e strutture chiuse - NapoliToday : #Cronaca Scoperte partite di calcetto clandestine: giocatori multati e strutture chiuse - Torrechannelit : Napoli – Interrotte due partite di calcetto, scattano le sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Partite calcetto

Torrechannel

... in piena emergenza sanitaria, partecipò a una partita di, in campo c'erano anche Flavio ... " Il mio papà è un bambino quando guarda ledell'Inter perché urla. Lo sentiamo fino al ...... il Sindaco Santambrogio, ha puntato anche ai giovani prevedendo un campo polifunzionale che possa essere uno spazio fruibile sia pero allenamenti di basket o. Ma non solo. "Di ...Nella 10ª giornata del Girone Unico del Campionato Primavera 1 TIM la Roma di Alberto De Rossi affronta il Cagliari del tecnico Alessandro Agostini ...Mercoledì 17 febbraio alle 15 si gioca Teramo - Potenza per la 25° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita ...