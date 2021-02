Osaka-Serena Williams | Semifinale femminile Australian Open | programma | orario | tv | streaming

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)contro Naomi. E’ solo la quarta volta che le due si affrontano, con un bilancio di 1-2 per la nipponica, ma il significato della sfida è destinato, per alcuni versi, a trascendere anche il tennis, vista la popolarità di entrambe. L’una, numero 10 del seeding, dopo aver eliminato la rumena Simona Halep, numero 2 del mondo, cerca il 24° Slam in carriera, e lo fa con una forma che non le si era vista tanto spesso negli ultimi tempi. Dall’altra parte, però, c’è colei che nel 2018 l’ha prima eliminata all’esordio a Miami e poi sconfitta anche in finale agli US, quella stessa finale diventata storica per gli sconsiderati attacchi della minore delle sorelleal giudice di sedia Carlos Ramos, il che offuscò la prestazione di enorme livello di. ...

Per conquistare il pass per la finale, i due campioni dovranno affrontare rispettivamente il sorprendente russo Aslan Karatsev e la giapponese Naomi. Sia Novak chevanno a caccia di ...Wiliams ha battuto in due set Simona Halep e si è qualificata per la semifinale degli ... La 39enne ex regina del tennis mondiale affronterà in semifinale a Melbourne la giapponese Naomi, n.Serena Williams contro Naomi Osaka. E' solo la quarta volta che le due si affrontano, con un bilancio di 1-2 per la nipponica, ma il significato della sfida è destinato, per alcuni versi, a trascender ...di Ubaldo Scanagatta Quando si parla di diverse carriere e diverse prospettive. Aslan Karatsev, un ragazzone russo di 27 anni sconosciuto ai più (Djokovic che sarà suo avversario in semifinale: “Non l ...