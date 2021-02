Ilva Taranto, processo Ambiente svenduto: chiesti 5 anni di carcere per Nichi Vendola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) processo Ilva, chiesto 5 anni di carcere per Vendola e 25 anni per i fratelli Riva Cinque anni di reclusione sono stati chiesti per l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola che è accusato di concussione aggravata in concorso nell’ambito del processo chiamato “Ambiente svenduto” per il presunto disastro ambientale e sanitario generato secondo l’accusa dalle emissioni nocive dell’ex Ilva di Taranto negli anni di gestione della famiglia Riva. Secondo la tesi degli inquirenti, Vendola avrebbe esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021), chiesto 5dipere 25per i fratelli Riva Cinquedi reclusione sono statiper l’ex presidente della Regione Pugliache è accusato di concussione aggravata in concorso nell’ambito delchiamato “” per il presunto disastro ambientale e sanitario generato secondo l’accusa dalle emissioni nocive dell’exdineglidi gestione della famiglia Riva. Secondo la tesi degli inquirenti,avrebbe esercitato pressioni sull’allora direttore generale di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, per far ...

matteosalvinimi : #Salvini: Mattinata di lavoro con i governatori di Sicilia e Calabria. C’è un progetto di fattibilità del collegame… - MarioRo22315926 : RT @RaiNews: I reati ipotizzati sono associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e o… - simcopter : RT @AngeloBonelli1: Nel giorno in cui la procura di #Taranto chiede oltre 390 anni di carcere per gli imputati nel processo su #Ilva, #Sal… - domenicabestial : RT @Patty66509580: Ilva Taranto, processo Ambiente svenduto: chiesti 25 anni di carcere per i fratelli Riva e 5 anni per l’ex governatore N… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Nel giorno in cui la procura di #Taranto chiede oltre 390 anni di carcere per gli imputati nel processo su #Ilva, #Sal… -