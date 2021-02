Gremlins | la serie animata prequel ottiene il rinnovo per una seconda stagione

badtasteit : #Gremlins: #SecretsOfTheMogwai, #MingNaWen e #MatthewRhys tra i doppiatori della serie animata -

Ultime Notizie dalla rete : Gremlins serie

Lega Nerd

HBO Max sembra avere fiducia nei confronti dellaanimata ideata come prequel del filmche ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per una seconda stagione. Il debutto del progetto non è ancora avvenuto sul piccolo schermo, tuttavia le ...Secrets of the Mogwai, laHBO Max ispirata al classico di Joe Dante, sarà ambientata nella Cina degli anni '20 del secolo scorsoMing - Na Wen Matthew Rhys James Hong BD ...La serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai ha ottenuto il rinnovo per una seconda stagione da parte di HBO Max. HBO Max sembra avere fiducia nei confronti della serie animata ideata come prequel ...HBO Max ha annunciato il rinnovo della serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai, che fa da prequel ai film.