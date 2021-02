Governo: Renzi, 'Draghi molto più politico di Conte' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Io penso che Draghi farà bene, e secondo me è molto più politico di Conte. Draghi ha fatto il direttore generale del Tesoro, il governatore della Banca d'Italia, il presidente della Bce. E' più politico di molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un 'non politico', tutt'altro". Lo dice Matteo Renzi a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Io penso chefarà bene, e secondo me èpiùdiha fatto il direttore generale del Tesoro, il governatore della Banca d'Italia, il presidente della Bce. E' piùdi molti che lo hanno preceduto, quindi ha una capacità di amministrare la cosa pubblica in modo evidente. Non lo definirei un 'non', tutt'altro". Lo dice Matteoa Porta a Porta.

