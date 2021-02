**Governo: Meloni, 'chiedo a Salvini e Berlusconi intergruppo per programma comune'** (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Se Pd, M5S e Leu hanno formato un intergruppo parlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suo intergruppo per portare avanti il programma elettorale comune. E che sia utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta a Salvini e Berlusconi e mi auguro possa essere accolta". Lo annuncia Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Se Pd, M5S e Leu hanno formato unparlamentare per coordinare la loro attività nella maggioranza a sostegno di Draghi, evidentemente contro gli altri partiti che sostengono il governo, allora penso che anche il centrodestra debba dotarsi di un suoper portare avanti ilelettorale. E che sia utile farlo nonostante il diverso posizionamento attuale dei partiti della coalizione. Formulerò questa proposta ae mi auguro possa essere accolta". Lo annuncia Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia.

FratellidItalia : Sci, Meloni: Montagna merita rispetto non speranza. Chiediamo a Governo di dichiarare stato di crisi turismo (video) - FratellidItalia : ?? Questa è la morte della democrazia?? ?? Link: - FratellidItalia : ? Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente governo?? ?? Link: - AgenziaOpinione : ON. MELONI (FDI) * GOVERNO: « FORMULERÒ A BERLUSCONI E A SALVINI LA PROPOSTA DI UN INTERGRUPPO CENTRODESTRA PER POR… - TV7Benevento : **Governo: Meloni, 'chiedo a Salvini e Berlusconi intergruppo per programma comune'**... -