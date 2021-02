Governo, Draghi “Coinvolgeremo le parti sociali e gli enti locali” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo l'impegno al coinvolgimento delle parti sociali e dei corpi intermedi, incontrati durante le consultazioni, lo stesso vale per gli enti locali, certe cose non si fanno se non sono discusse con le Regioni, il loro coinvolgimento è essenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella replica in Senato.Sulla questione migratoria “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha sottolineato Draghi.“Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell'Est Europa, preoccupati di evitare i cosiddetti movimenti secondari – ha aggiunto -. L'Italia, sostenuta anche da alcuni Paesi mediterranei come la Spagna, propone come ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Confermo l'impegno al coinvolgimento dellee dei corpi intermedi, incontrati durante le consultazioni, lo stesso vale per gli, certe cose non si fanno se non sono discusse con le Regioni, il loro coinvolgimento è essenziale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nella replica in Senato.Sulla questione migratoria “la risposta più efficace e duratura passa per una piena assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni europee”, ha sottolineato.“Permane la contrapposizione tra Stati di frontiera esterna, e Stati del Nord e dell'Est Europa, preoccupati di evitare i cosiddetti movimsecondari – ha aggiunto -. L'Italia, sostenuta anche da alcuni Paesi mediterranei come la Spagna, propone come ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Draghi replica nell'Aula del Senato 21.28 Draghi replica nell'Aula del Senato "Grazie per la stima, ma dovrà essere validata dal governo da me presieduto". Così Draghi in replica al Senato. "Cruciale il lavoro del Parlamento per il Programma di ripresa e resilienza" e conferma "l'impegno per inserire" nella Costituzione i "...

Draghi al Senato: "Grazie per stima, va validata da fatti". A breve voto fiducia. LIVE Il discorso del premier in Senato per la fiducia: "Mai così emozionato, il mio sarà il Governo del Paese. Priorità alla lotta alla pandemia e alla conseguenze economiche dell'emergenza". "Informeremo i cittadini in anticipo sulle nuove misure" assicura. Poi richiama i partiti alla ...

Governo Draghi: politica, imprese, think tank, ecco gli incarichi esterni della squadra tecnica di ...

Draghi: 'governo conferma impegno per inserire ambiente in Costituzione' Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'ambiente e il concetto di sviluppo sostenibile sono alla base della giustizia generazionale. So che in Senato si sta discutendo" di questo "nella forma di legge costituz ...

