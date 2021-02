Governo | Crucioli M5S | ' dovere opporsi a visione società Draghi' **

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il discorso programmatico pronunciato damostra la continuità tra quando di più negativo ci sia nel suo passato e ciò che si prefigge di attuare oggi". Lo dice Mattiadei 5 stelle nel suo intervento in dissenso dal gruppo al Senato. L'obiettivo è quello di spendere i fondi Ue "per le banche e le grandi imprese con buona pace di piccole imprese, artigiani e lavoratori. Nulla di concreto e credibile nella lotta alle disuguaglianze. Non è riuscito nemmeno a pronunciare la parola 'pubblica' quando ha parlato di scuola e sanità". "L'elite europea a cui appartiene, appena finita pandemia, ci piomberà addosso" e conclude: "Non èunirsi maalla suadellae contrastare ogni provvedimento che lei e la sua servile ...

... il ricordo, la memoria e gli applausi per Franco Marini e subito dopo il capo delprende ...è lo scontro in atto in area pentastellata dopo le dimissioni del senatore genovese Mattia, ...: "Ovviamente non posso più stare nel M5s". >>Draghi quanto durerà? La Morgan Stanley non ha dubbi M5S Rousseau, nuova governance collegiale Rousseau è una piattaforma di ...Il rebus ribelli Intanto il fronte interno dei contrari al governo Draghi non demorde. E uno dei ribelli, il senatore Mattia Crucioli, nel ribadire il suo no a Draghi annuncia l'addio a M5S. "Ho ...“Siamo quasi cento tra Camera e Senato”, giuravano i parlamentari M5S contrari al governo Draghi. Ora questo numero è sceso intorno alla decina grazie alla speranza di molti malpancisti di entrare nel ...