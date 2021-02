Giuliano Condorelli diffida la sua ex Rosalinda e tutti i concorrenti del GF Vip (VIDEO) (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga sempre più vicini Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che da qualche settimana Rosalinda Cannavò è sempre più vicina ad Andrea Zenga. Infatti, dopo che quest’ultimo sabato si è dichiarato a lei lasciandola senza parole, domenica sera i due si sono anche coccolati e c’è stato anche un innocente bacio sulle labbra. L’ex fidanzato dell’attrice messinese, ovvero Giuliano Condorelli come prima reazione ha disattivato il suo account Instagram, forse perché sommerso da tantissimi messaggi. Ma un’altra botta il ragazzo l’ha ricevuta lunedì pomeriggio quando l’amica speciale di Dayane Mello ha detto di voler dire addio al suo fidanzato. Per questo motivo il giovane ha deciso di inviare una diffida a lei, al GF Vip e a tutti i gli inquilini della ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 17 febbraio 2021)Cannavò ed Andrea Zenga sempre più vicini Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente che da qualche settimanaCannavò è sempre più vicina ad Andrea Zenga. Infatti, dopo che quest’ultimo sabato si è dichiarato a lei lasciandola senza parole, domenica sera i due si sono anche coccolati e c’è stato anche un innocente bacio sulle labbra. L’ex fidanzato dell’attrice messinese, ovverocome prima reazione ha disattivato il suo account Instagram, forse perché sommerso da tantissimi messaggi. Ma un’altra botta il ragazzo l’ha ricevuta lunedì pomeriggio quando l’amica speciale di Dayane Mello ha detto di voler dire addio al suo fidanzato. Per questo motivo il giovane ha deciso di inviare unaa lei, al GF Vip e ai gli inquilini della ...

