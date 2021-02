Fabrizio Corona ancora nei guai: “Deve tornare in carcere” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La turbolenta vita di Fabrizio Corona potrebbe di nuovo radicalmente cambiare: un giudice ha chiesto il carcere per l’ex Re dei Paparazzi. Nuova tegola sul capo di Fabrizio Corona. Il giudice del tribunale della Sorveglianza Marina Corti ha proposto la revoca del “differimento pena” e quindi il ritorno in carcere dell’ex Re dei Paparazzi, ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La turbolenta vita dipotrebbe di nuovo radicalmente cambiare: un giudice ha chiesto ilper l’ex Re dei Paparazzi. Nuova tegola sul capo di. Il giudice del tribunale della Sorveglianza Marina Corti ha proposto la revoca del “differimento pena” e quindi il ritorno indell’ex Re dei Paparazzi, ora L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

