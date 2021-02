Era l'erede di Messi al Barça, ora riparte dal Crema in D (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sia lodata la terza vita, perché dopo dieci anni di 'guerra contro il mondo' è arrivata la pace. Armi deposte: Gai Assulin ha firmato con il Crema in Serie D. Lui, il 'Messi israeliano' mai diventato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sia lodata la terza vita, perché dopo dieci anni di 'guerra contro il mondo' è arrivata la pace. Armi deposte: Gai Assulin ha firmato con ilin Serie D. Lui, il 'israeliano' mai diventato ...

