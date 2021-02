Draghi: ‘su infrastrutture investimenti con certezza tempi, costi e sostenibilità’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “In tema di infrastrutture occorre investire sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi e in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel Programma nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “In tema dioccorre investire sulla preparazione tecnica, legale ed economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, progettare ed accelerare glicondei, deie in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel Programma nazionale di ripresa e resilienza”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle dichiarazioni programmatiche al Senato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

