Covid, Federico II: “Non è il calciatore Osimhen la persona positiva alla variante africana” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha smentito la possibilità che sia il calciatore del Napoli, Victor Osimhen, il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la variante Covid. La variante africana del Covid isolata a Napoli non ha nulla a che fare con Victor Osimhen. E’ quanto ci tiene a precisare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Leggi su 2anews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’Azienda Ospedaliera UniversitariaII ha smentito la possibilità che sia ildel Napoli, Victor, il professionista proveniente dall’Africa che avrebbe consentito di isolare la. Ladelisolata a Napoli non ha nulla a che fare con Victor. E’ quanto ci tiene a precisare l’Azienda Ospedaliera Universitaria

fanpage : Una nuova variante del Coronavirus è stata isolata a Napoli. Riscontrata in un uomo rientrato dall’Africa. - claudioruss : L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista prov… - ciropellegrino : Dunque smentito dal Policlinico Federico II che il calciatore #Osimhen sia stato infettato da (finora) rara variant… - Notiziedi_it : Osimhen e la variante Covid isolata a Napoli: la Federico II smentisce, il Napoli non conferma - NapoliBrasile : RT @claudioruss: L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II smentisce la notizia su #Osimhen: 'non è lui il professionista proveniente… -