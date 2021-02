Bolzano, i risultati dell’autopsia: la mamma di Benno strangolata con una corda per due minuti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giallo di Bolzano, l’ultima agghiacciante verità dall’autopsia: la mamma di Benno strangolata con una corda. Laura Perselli non ha potuto difendersi. Non ha avuto modo di reagire e di difendersi dal suo assassino che l’ha aggredita e uccisa in casa. Strangolandola. Eppure ha resistito. Ha provato a svincolarsi dalla morsa di quelle mani e di quella corda, strette intorno al collo. Forse, per almeno un paio di minuti: gli ultimi della sua vita… La drammatica conferma arriva dai primi dati ufficiali dell’autopsia eseguita dal professor Dario Raniero dell’Università di Verona. Una ricostruzione agghiacciante, quella formulata in base al responso dell’esame autoptico, che come sempre il sito dell’Adige riporta in un esaustivo aggiornamento sul tragico caso ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Giallo di, l’ultima agghiacciante verità dall’autopsia: ladicon una. Laura Perselli non ha potuto difendersi. Non ha avuto modo di reagire e di difendersi dal suo assassino che l’ha aggredita e uccisa in casa. Strangolandola. Eppure ha resistito. Ha provato a svincolarsi dalla morsa di quelle mani e di quella, strette intorno al collo. Forse, per almeno un paio di: gli ultimi della sua vita… La drammatica conferma arriva dai primi dati ufficialieseguita dal professor Dario Raniero dell’Università di Verona. Una ricostruzione agghiacciante, quella formulata in base al responso dell’esame autoptico, che come sempre il sito dell’Adige riporta in un esaustivo aggiornamento sul tragico caso ...

