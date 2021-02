Belen Rodriguez mostra il pancino, tra i commenti un like speciale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Belen Rodriguez mostra il pancino, la showgirl argentina ha finalmente fatto vedere le sue forme, tra i commenti ne esiste uno speciale. foto InstagramHa da poco annunciato di aspettare il suo secondo figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese conosciuto quest’estate e oltre ad aver scatenato il gossip, sui social da tanto si aspettava una foto della pancia in bella vista. In tanti infatti avevano notato come, nonostante il suo quinto mese di gravidanza, le forme non fossero cosi tanto lievitate, almeno fino ad oggi, quando alla vista del pancino in evidenza, anche tra i commenti spunta un: “finalmente si vede”. Ad ogni modo, a colpire tra i tanti è stato un commento e un like davvero speciale che ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)il, la showgirl argentina ha finalmente fatto vedere le sue forme, tra ine esiste uno. foto InstagramHa da poco annunciato di aspettare il suo secondo figlio dal nuovo compagno Antonino Spinalbese conosciuto quest’estate e oltre ad aver scatenato il gossip, sui social da tanto si aspettava una foto della pancia in bella vista. In tanti infatti avevano notato come, nonostante il suo quinto mese di gravidanza, le forme non fossero cosi tanto lievitate, almeno fino ad oggi, quando alla vista delin evidenza, anche tra ispunta un: “finalmente si vede”. Ad ogni modo, a colpire tra i tanti è stato un commento e undavveroche ...

