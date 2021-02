Australian Open 2021 | Nadal eliminato da Tsitsipas Il tabellone delle semifinali

fattoquotidiano : Australian Open, Serena Williams stupisce. A 39 anni “è come tornare indietro nel tempo” - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - OA_Sport : #AusOpen Novak Djokovic vuol suonare la sua nona sinfonia, sul proprio percorso il Carneade Karatsev, che gioca su… - SmorfiaDigitale : Australian Open: clamorosa rimonta di Tsitsipas, Nadal fuori al 5 set! - OA_Sport : #AusOpen Rafael Nadal ammette di aver pagato a caro prezzo gli errori nel tie-break del terzo set e smentisce chi h… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Rafa Nadal eliminato da Stefanos Tsitsipas ai quarti daglidi tennis . Il campione spagnolo, numero 2 del mondo, ha ceduto alla incredibile rimonta del greco numero 5 al termine di una partita durata più di 4 ore. Nadal non ha avuto problemi ...'Rafa', cinque volte finalista agli(l'ultima nel 2019), dove ha trionfato nel 2009 a discapito del grande assente Roger Federer, può riporre in un cassetto il sogno del 21esimo ...Finalmente coraggioso Tsitsipas: servizio ad uscire, due diritti in contropiede e via a rete a chiudere. Tsitsipas vince 7-5 al quinto set, completando una rimonta che pareva impossibile: Nadal fino a ...Per Tsitsipas si tratta della seconda semifinale a Melbourne dopo quella del 2019, quando fu battuto proprio da Nadal. E' la seconda volta che il maiorchino si fa rimontare due set in uno Slam: l'altr ...