Acer e H-FARM insieme per una eSports Academy

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Dopo l’accelerata del 2020, complice anche la situazione pandemica, gli esport continuano a spopolare in Italia. Ecco il nuovo progetto nato dalla collaborazione die H-Un fenomeno che non si può più ignorare: se parlare di eSport fino a poco tempo fa era appannaggio di pochi addetti ai lavori, oggi questo mondo è in fortissima espansione ed è un fenomeno cross-generazionale che abbraccia giovani, adulti e bambini, sparpagliati in un ecosistema frammentato dove ognuno trova la sua collocazione, e dunque il suo gioco di riferimento, a seconda delle proprie passioni e delle attitudini personali. La collaborazione trae H-for Education e H-sono stati tra i primi in Italia a capire il potenziale di un media che è ormai diventato parte della cultura della ...

Se fino a poco tempo fa parlare di esports era appannaggio di pochi addetti ai lavori, oggi è un fenomeno che non si può ignorare. Per questo motivofor Education e H -hanno dato vita ad una collaborazione fondando una vera e propria E - sports Academy . L'obiettivo? Educare i futuri professionisti del settore, o aspiranti tali, in un ...H -for education lanciano una E - Sports academy per educare i futuri professionisti che lavoreranno con i videogame. Ad annunciare la collaborazione in una nota H -, polo dell'...Acer for education e H-Farm danno vita ad una collaborazione per un'academy sugli esports. I partecipanti dieci ragazzi tra i 14 e i 16 anni ...Dopo l’accelerata del 2020, complice anche la situazione pandemica, gli esports continuano a spopolare in Italia dove si contano ben 6 milioni di fan, di cui il 37% è rappresentato da donne ...