Uomini e Donne, problemi a letto per Riccardo e Roberta: la rivelazione di lei (Di martedì 16 febbraio 2021) Che succede tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne hanno dichiarato di essere entrambi sul punto di innamorarsi, visto che provano qualcosa di forte l’una per l’altro, ma stavolta il problema tra loro sembra essere l’intimità. Contrariamente al passato, quando a letto facevano scintille ma da parte di lui non c’era sentimento (era ancora innamorato di Ida Platano, con cui alla fine era tornato), adesso il sentimento c’è, ma a quanto pare il cavaliere ha un blocco nell’intimità. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Roberta ha infatti raccontato a Maria De Filippi che pur essendosi visti assiduamente negli ultimi tempi, e pur essendosi abbracciati e coccolati, lui non ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 16 febbraio 2021) Che succede traGuarnieri eDi Padua? Il cavaliere e la dama del trono over dihanno dichiarato di essere entrambi sul punto di innamorarsi, visto che provano qualcosa di forte l’una per l’altro, ma stavolta il problema tra loro sembra essere l’intimità. Contrariamente al passato, quando afacevano scintille ma da parte di lui non c’era sentimento (era ancora innamorato di Ida Platano, con cui alla fine era tornato), adesso il sentimento c’è, ma a quanto pare il cavaliere ha un blocco nell’intimità. Nel corso dell’ultima puntata diandata in onda,ha infatti raccontato a Maria De Filippi che pur essendosi visti assiduamente negli ultimi tempi, e pur essendosi abbracciati e coccolati, lui non ...

