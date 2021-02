Ultime Notizie Roma del 16-02-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 16 febbraio 2021)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione ledall’Italia e dal mondo apriamo con la lotta alla pandemia nel fare le misure contro la variante inglese del covid e genti Europea per la per il controllo delle malattie Istituto Superiore di Sanità dicono di rafforzare distanziamento Smart Working e restrizione negli spostamenti e attacca speranza la stagione è finita ora il Ristori nell’ordinanza del ministro è mancato di rispetto per i lavoratori della montagna per l’Italia serve un Dello Buono come quello del Veneto dice il neo-ministro euro gruppo Gentiloni gestire con attenzione il ritiro del sostegno alle imprese distinzione tra imprese non Vitali e Vitali che necessitano di sostegno ha detto il commissario europeo all’economia al termine della riunione in ...