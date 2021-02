Sporting Braga-Roma | Fonseca in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di martedì 16 febbraio 2021) La, reduce dalla netta vittoria con l’Udinese, vuole proseguire la serie positiva anche contro lonel match valevole per l’andei sedicesimi di Europa League 2020/2021. Il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 17 febbraio alle ore 19:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

L' Europa League riprende questa settimana e alle ore 18:55 di giovedì 18 febbraio si giocherà Sporting Braga - Roma , valevole per l'andata dei sedicesimi di finale. Il match di ritorno si giocherà poi giovedì prossimo, ovvero il 25 febbraio. La Roma arriva alla trasferta portoghese forte di ...La conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Sporting Braga-Roma, match valevole per l'andata dei sedicesimi di Europa League 2020/2021.L'allenatore che portò i lusitani in finale di Europa League ha parlato delle insidie che attendono la Roma nel doppio confronto Intervenuto sulle frequenze di Teleradiostereo, Domingos Paciencia, all ...