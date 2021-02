Serie C, la Juve Stabia vince a Cava, la Pro Vercelli batte la Juve under 23 (Di martedì 16 febbraio 2021) Archiviati 3 anticipi della 24a giornata di Serie C (23a per il girone B vista l’assenza del Trapani). Nel girone A, successo della Pro Vercelli sul campo della Juventus under 23. Gli ospiti si sono imposti per 2-0, con i gol di Clemente ed Emmanuello. Pro Vercelli che sale al terzo posto in classifica. Segno 2 anche nel girone C nel derby campano tra Cavese e Juve Stabia. Gli stabiesi hanno vinto 2-1 in rimonta. Vantaggio della Cavese con Bubas, poi un rigore di Marotta e Troest nella rimonta delle “vespe” che salgono a 33 punti. Infine nel girone B, pareggio per 1-1 tra Gubbio e Fermana. Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 16 febbraio 2021) Archiviati 3 anticipi della 24a giornata diC (23a per il girone B vista l’assenza del Trapani). Nel girone A, successo della Prosul campo dellantus23. Gli ospiti si sono imposti per 2-0, con i gol di Clemente ed Emmanuello. Proche sale al terzo posto in classifica. Segno 2 anche nel girone C nel derby campano tra Cavese e. Gli stabiesi hanno vinto 2-1 in rimonta. Vantaggio della Cavese con Bubas, poi un rigore di Marotta e Troest nella rimonta delle “vespe” che salgono a 33 punti. Infine nel girone B, pareggio per 1-1 tra Gubbio e Fermana. Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Gazzetta_it : La #Juve sbarca su Amazon: è la prima squadra italiana della serie 'All or nothing' - pisto_gol : Nelle ultime 9 giornate, Andrea Pirlo, con una Juve piena di Campioni, ha fatto 18pt. Come quelli che ha fatto Davi… - CorSport : #Nedved e #Paratici, nessuna sanzione per il video virale di Napoli - havavtid : RT @_Zimbo91: Sartor è stato di proprietà della Juve per 3 anni (società che l’ha fatto debuttare in Serie A e in Coppa Uefa), di proprietà… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie C, Cavese-Juve Stabia 1-2: panchina per Senese: Serie C, Cavese-J… -