Sampdoria, Tonelli stenta: l’ex Napoli ha deluso le attese (Di martedì 16 febbraio 2021) La Sampdoria, anche contro la Fiorentina, ha offerto una solida prestazione in difesa: solo Lorenzo Tonelli non riesce a convincere La Sampdoria è tornata questa mattina a Bogliasco per preparare la complicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Altra solida prestazione in difesa dei blucerchiati con la Fiorentina, con Omar Colley e Maya Yoshida sempre più fondamentali nello scacchiere (quasi) perfetto di Claudio Ranieri. stenta a convincere Lorenzo Tonelli, che anche nell’ultima partita giocata a Benevento è parso impreciso e poco lucido. l’ex difensore di Napoli ed Empoli potrebbe trovarsi in grave difficoltà a ritagliarsi un po’ di spazio in futuro viste le performance offerte dai compagni di reparto e il ritorno di Alex Ferrari dall’infortunio. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) La, anche contro la Fiorentina, ha offerto una solida prestazione in difesa: solo Lorenzonon riesce a convincere Laè tornata questa mattina a Bogliasco per preparare la complicata trasferta dell’Olimpico contro la Lazio. Altra solida prestazione in difesa dei blucerchiati con la Fiorentina, con Omar Colley e Maya Yoshida sempre più fondamentali nello scacchiere (quasi) perfetto di Claudio Ranieri.a convincere Lorenzo, che anche nell’ultima partita giocata a Benevento è parso impreciso e poco lucido.difensore died Empoli potrebbe trovarsi in grave difficoltà a ritagliarsi un po’ di spazio in futuro viste le performance offerte dai compagni di reparto e il ritorno di Alex Ferrari dall’infortunio. Leggi su ...

