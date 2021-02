Referendum Atac, Radicali: convocazione commissione cosa positiva (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Ringraziamo il presidente Enrico Stefa’no per la convocazione della commissione Mobilita’ il giorno 22 febbraio alle ore 11. Purtroppo registriamo che le nostre richieste di udire i commissari fallimentari in merito al concordato preventivo di Atac, il Ministero dei trasporti per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e il commissario liquidatore di Roma Metropolitane sono cadute nel vuoto: la piu’ grande espressione popolare di questi ultimi anni meriterebbe una maggiore attenzione.” “I cittadini hanno tutto il diritto di conoscere lo stato dell’arte del trasporto pubblico a 360 gradi. Non vorremmo, visti gli inviti, che il passaggio in commissione sia interpretato solo come un atto formale o peggio il luogo dove fare esercizio di propaganda. Per questo invitiamo il Presidente a fare uno sforzo ulteriore ... Leggi su romadailynews (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma – “Ringraziamo il presidente Enrico Stefa’no per ladellaMobilita’ il giorno 22 febbraio alle ore 11. Purtroppo registriamo che le nostre richieste di udire i commissari fallimentari in merito al concordato preventivo di, il Ministero dei trasporti per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e il commissario liquidatore di Roma Metropolitane sono cadute nel vuoto: la piu’ grande espressione popolare di questi ultimi anni meriterebbe una maggiore attenzione.” “I cittadini hanno tutto il diritto di conoscere lo stato dell’arte del trasporto pubblico a 360 gradi. Non vorremmo, visti gli inviti, che il passaggio insia interpretato solo come un atto formale o peggio il luogo dove fare esercizio di propaganda. Per questo invitiamo il Presidente a fare uno sforzo ulteriore ...

Roma " "A 9 giorni dalla seduta dell'Assemblea Capitolina che dovra' determinarsi sul risultato del referendum per la messa a gara del trasporto pubblico dell'11 novembre 2018, siamo ancora in attesa della convocazione urgente della Commissione Mobilita' come da noi richiesto." "Secondo l'art. 90 ...

Roma " "Acquisito il risultato della vittoria del Si' al referendum sul trasporto pubblico dell'11 novembre 2018 con oltre due anni di ritardo a causa della ... Atac, il Ministero dei trasporti, il ...

Roma - "A 9 giorni dalla seduta dell'Assemblea Capitolina che dovra' determinarsi sul risultato del referendum per la messa a gara del trasporto pubblico ...

