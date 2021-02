Pure Galli fa l' allarmista | Reparto invaso di varianti

Giovanni1962RM : @stebellentani Galli: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve avremo problemi seri» Corriere della sera.… - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Galli: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve avremo problemi seri» Corriere della sera. Ma andate pure a sc… - PetretRita : RT @serenel14278447: Galli: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve avremo problemi seri» Corriere della sera. Ma andate pure a sc… - ClemensDaniela : RT @serenel14278447: Galli: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve avremo problemi seri» Corriere della sera. Ma andate pure a sc… - ritafrediani : RT @serenel14278447: Galli: «Ho il reparto invaso da nuove varianti, a breve avremo problemi seri» Corriere della sera. Ma andate pure a sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Pure Galli

RagusaNews

...tecnico scientifico per l'emergenza Covid servirebbero esperti come l'infettivologo Massimo? '... Bisognarendersi conto di questo'. Quanto alle divergenze e alle diverse visioni espresse in ..."Sì, perché questa strana situazione - assicura Valentino, già presidente di Skipass Livigno, ... Erodell'idea di non farlo, poi mi sono deciso per il sì per dare una chance al Paese, ma non ...Anche Massimo Galli, primario del Sacco di Milano, adesso si è detto preoccupato per le nuove varianti di Covid-19 arrivate in Italia."Abbiamo giocato poco bene in difesa, mentre in attacco con 80 punti segnati, siamo andati benissimo. Attraversiamo un periodo di difficoltà per infortuni. Il Patti ha giocato benissimo, ma nel finale ...