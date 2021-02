Lockdown totale contro le varianti: ecco cosa ne pensano i virologi (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - La "bomba" è stata sganciata . " All'Italia serve un Lockdown totale" contro la diffusione delle varianti Covid. La considerazione di Walter Ricciardi , consigliere del ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - La "bomba" è stata sganciata . " All'Italia serve unla diffusione delleCovid. La considerazione di Walter Ricciardi , consigliere del ...

Agenzia_Ansa : Un anno dopo Codogno, ancora rischio #lockdown. Gimbe: 'Fermo totale di 2 settimane oppure stop and go per tutto il… - Corriere : Pregliasco: «Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale» - Corriere : Ricciardi: «Serve un lockdown totale, per 2-3-4 settimane, ma anche vaccini e test» - RdiMilano : RT @MinutemanItaly: Oggi fatto salto da mio medico di base, per una prescrizione di routine. Dice che ha una marea di casi di Covid, stavol… - InterNapoli : Le varianti Covid fanno paura, il Governo Draghi diviso sul lockdown totale su -