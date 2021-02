Le due gemelle star della pallavolo sudcoreana espulse dalla Nazionale per bullismo scolastico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) LeLee Jae-Yeong e Lee Da-Yeong, giocatrici di puntadi, sono statea tempo indeterminatosquadra. La decisioneFederazionedi(KOVO) è stata presa dopo le accuse di violenza scolastica durante il liceo. Le due non possono più giocare né in campionato né nellafemminile del loro paese. La, allenata dal tecnico italiano Stefano Lavarini, si era qualificato per le Olimpiadi di Tokyo 2021. LeLee Jae-Yeong e Lee Da-Yeong sono state sospese anche dal loro club, il Heungkuk Life Insurance Pink Spiders. La vicenda è scoppiata quando è stato pubblicato un articolo ...