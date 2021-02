Lascia il figlio di 5 anni a due amici: quando torna è sanguinante e pieno di lividi (Di martedì 16 febbraio 2021) La serata di San Valentino è finita drammaticamente per una madre di Villalba, frazione di Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La donna era uscita ed aveva affidato il figlio di 5 anni ad una coppia di amici: al suo ritorno avrebbe trovato il piccolo sanguinante e con il volto tumefatto: ai carabinieri la madre avrebbe raccontato che, una volta tornata a casa, avrebbe trovato i due amici in stato di ubriachezza, ed il bambino disperato e ferito. Il piccolo sembra abbia riportato anche una frattura a un arto. Per ora gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi possibile, tra cui l’aggressione da parte dei due individui a cui il piccolo era stato Lasciato. Bimbo pieno di lividi, forse anche una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) La serata di San Valentino è finita drammaticamente per una madre di Villalba, frazione di Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma. La donna era uscita ed aveva affidato ildi 5ad una coppia di: al suo ritorno avrebbe trovato il piccoloe con il volto tumefatto: ai carabinieri la madre avrebbe raccontato che, una voltata a casa, avrebbe trovato i duein stato di ubriachezza, ed il bambino disperato e ferito. Il piccolo sembra abbia riportato anche una frattura a un arto. Per ora gli inquirenti stanno vagliando ogni ipotesi possibile, tra cui l’aggressione da parte dei due individui a cui il piccolo era statoto. Bimbodi, forse anche una ...

